Катерина Тейлор
Музей на Банковой. Когда Зеленский забыл посоветоваться
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Фредерик Кемп
Путин наращивает мышцы в Африке
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Дожди и жара до +35. Синоптики уточнили прогноз погоды на 20 июня

Сегодня, 09:17
Цей матеріал також доступний українською
Дожди и жара до +35. Синоптики уточнили прогноз погоды на 20 июня - фото

Wim Van T. Einde / Unsplash

Какой будет погода в Украине 20 июня.

Прогноз погоды в Украине — 20 июня в стране будет жарко, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных регионах — град и шквальный ветер — 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — +13…+20 градусов, днем +25… +30 градусов. Прогнозируются грозовые дожди.

В Карпатах местами ожидается кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.

Прогноз погоды в Украине.
Прогноз погоды в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура ночью до +23 градуса, днем до +35 градусов. В Крыму без осадков, температура до +33 градусов.

В Киеве в четверг, 20 июня, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/c. Температура ночью — +19… +21 градус, днем +30… +32 градуса.

Прогноз погоды в Киеве.
Прогноз погоды в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в четверг, 20 июня, продолжится — в стране ожидается до 35 градусов тепла.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 13:53

img
Технических поражений не будет. УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Геополитика

Вчера, 16:07

img
Сохранить Америку великой. Сможет ли Трамп победить в президентских выборах
Политика

Вчера, 14:02

img
Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке

ТОП 3

События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
86493
События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
74800
События

18 июня, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
17690

Новости Одессы

img
На поселке Котовского машина "Одессалифт" сбила двоих пешеходов
img
Во время инспекции пляжей арендаторы "Отрады" с автоматом напали на депутатов и ударили журналистку
img
На одесском пляже Ланжерон утонул 8-летний мальчик