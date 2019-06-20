Дожди и жара до +35. Синоптики уточнили прогноз погоды на 20 июня
Прогноз погоды в Украине — 20 июня в стране будет жарко, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных регионах Украины ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных регионах — град и шквальный ветер — 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — +13…+20 градусов, днем +25… +30 градусов. Прогнозируются грозовые дожди.
В Карпатах местами ожидается кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.
На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура ночью до +23 градуса, днем до +35 градусов. В Крыму без осадков, температура до +33 градусов.
В Киеве в четверг, 20 июня, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/c. Температура ночью — +19… +21 градус, днем +30… +32 градуса.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в четверг, 20 июня, продолжится — в стране ожидается до 35 градусов тепла.