Дожди и жара до +35. Синоптики уточнили прогноз погоды на 20 июня Сегодня, 09:17 Цей матеріал також доступний українською Wim Van T. Einde / Unsplash Какой будет погода в Украине 20 июня. Wim Van T. Einde / Unsplash

Прогноз погоды в Украине — 20 июня в стране будет жарко, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных регионах — град и шквальный ветер — 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — +13…+20 градусов, днем +25… +30 градусов. Прогнозируются грозовые дожди.

В Карпатах местами ожидается кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.



На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.

Прогноз погоды в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура ночью до +23 градуса, днем до +35 градусов. В Крыму без осадков, температура до +33 градусов.

В Киеве в четверг, 20 июня, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/c. Температура ночью — +19… +21 градус, днем +30… +32 градуса.

Прогноз погоды в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в четверг, 20 июня, продолжится — в стране ожидается до 35 градусов тепла.