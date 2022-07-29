Жаркий уик-энд с сильными грозами: какой будет погода в Украине в последние выходные июля 29 июля, 12:45 В субботу и воскресенье жителям большинства областей Украины стоит быть готовыми к грозам (Фото:PhilippKnoepfler via Pixabay)

Погода в Украине в выходные 30−31 июля в центральных и южных регионах будет жаркой, а в западных областях похолодает. В последний июльский уик-энд многие области Украины накроют дожди с грозами, прогнозирует Sinoptik.ua.

Погода в субботу, 30 июля

В Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Донецкой областях в субботу ожидается +27…+29 °С. На Закарпатье, в Кировоградской, Черкасской, Черновицкой и Тернопольской областях будет немного жарче — до +29…+31 °С. В Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму столбики термометров поднимутся до +31…+32 °С.



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На остальной территории страны температура будет типичной для июля — в среднем +26…+28 °С. Жителям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей стоит приготовиться к сильным дождям с грозами. В остальных областях без осадков.

Погода в воскресенье 31 июля

Субботние дожди ощутимо собьют температуру в западных областях страны. Там в воскресенье ожидается до +17…+20 °С, на Закарпатье — +22…+23 °С. На остальной территории Украины прогнозируются весьма комфортные +26…+27 °С. На несколько градусов теплее будет в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и Киевской областях. В Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях по-прежнему будет царить июльская жара — до +32 °С. Ночью температура воздуха в Украине опустится до +14…+16 °С, в южных областях — до +20…+22 °С.

В воскресенье сильные дожди с грозами пройдут в Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. Дождливой погода также будет на Закарпатье, во Львовской, Винницкой и Одесской областях.

Погода в понедельник, 1 августа

Первая августовская неделя начнется с дождей и гроз в большинстве регионов. Переменная облачность без осадков будет только в Сумской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Донецкой и Луганской областях. В восточных, южных, центральных и северных областях погода в начале недели будет ясной, средняя дневная температура составит +28…+30 °С. На западе все еще будет прохладно — +22…+24 °С, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — до + 20 °C.

Аллергены в воздухе

В Украине начали цвести полынь и амброзия. Людям, страдающим аллергией, не рекомендуется покидать дом без масок в Днепропетровской, Одесской и Криворожской областях, а также в Крыму. Кроме того, в западных регионах в воздухе все еще сохраняется высокая концентрация пыльцы трав.

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