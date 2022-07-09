Пекло. Синоптики предупредили о возвращении жары: до 39 °C в тени 9 июля, 08:08 Сразу в нескольких городах столбик термометра поднимется выше +35 °C (Фото:Pixabay)

Похолодание, которое могли почувствовать жители Украины, совсем скоро пойдет на спад, а через несколько дней синоптики прогнозируют возвращение жары.

Жаркая погода вернется практически во все регионы Украины. Исключениями станут Харьков и Одесса — в этих городах резких перепадов не предвидится. Сразу в нескольких городах столбик термометра поднимется выше +35 °C и достигнет +38 °C.

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Киев

В Киеве 18 июля температура воздуха достигнет отметки +33 °C, а 23 июля составит уже +36 °C. Солнечная погода и минимальное количество осадков будут сопровождать киевлян до конца месяца.

Фото: gismeteo.ua

Днепр

В Днепре уже 15 июля термометр покажет жаркие +33 °C, а 23 июля достигнет +39 °C. Затем температура снизится и будет более умеренной, однако осадков синоптики не прогнозируют, поэтому будет все еще достаточно жарко.

Фото: gismeteo.ua

Львов

Пик температурных показателей во Львове также приходится на субботу, 23 июля. В этот день ожидается до +38 °C, в последующие дни месяца погода стабилизируется и будет менее жаркой.

Фото: gismeteo.ua

Ужгород

Жителей Ужгорода ждут два изнурительно жарких дня: 22 и 23 июля. Температура воздуха в дневное время достигнет +38 °C. В целом, весь июль в Ужгороде будет жарким.



Фото: gismeteo.ua

Николаев

В Николаеве июль бьет температурные рекорды, всю неделю с 18 до 26 июля прогнозируют температуру около +36 °C, а 23 июля она повысится до +38 °C. Кроме того, в Николаеве практически не ожидается осадков, незначительные дожди возможны в конце месяца.

Фото: gismeteo.ua

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