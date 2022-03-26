Резкое похолодание. Апрель начнется со снижения температуры и дождей 26 марта, 08:17 Цей матеріал також доступний українською Резкое похолодание с осадками можно ожидать в первые числа апреля (Фото:Vlad Chețan / Pexels)

Прогнозы синоптиков сообщают о похолодании в Украине в первую неделю апреля.

Весна в Украине по прежнему будет переменчивой, хотя и с тенденцией к повышению температуры. Резкое похолодание с осадками можно ожидать в первые числа апреля, после чего погода снова станет теплее и солнечнее.

Видео дня

Киев

В столице апрель начнется с дождей и облачного неба. В воскресенье, 3 апреля, дневная температура достигнет +9 °C, а ночная +5 °C. Ощутимо потеплеет уже во вторник, 5 апреля, однако периодические осадки и облачность сохранятся до конца месяца.

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове значительное снижение температур прогнозируют 3, 4 и 5 апреля. В понедельник синоптики обещают +6 °C днем и +3 °C ночью. В среду, 6 апреля, погода станет более теплой, а в воскресенье, 10 апреля, температура достигнет +23 °C днем и +11 °C.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове воскресенье, 3 апреля, будет холодным днем с температурой +5 °C днем и +1 °C. Следующее значительное похолодание ожидают 10 апреля: +2 °C в дневное и -1 °C в ночное время. Также прогнозируют сильные осадки.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе похолодание не будет таким значительным, как в других регионах страны. Первые два дня месяца будут дождливыми, а в воскресенье, 3 апреля, температура опустится до +11 днем и +7 ночью.