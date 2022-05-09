Потепление и грозы. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Украине дожди 9 мая, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Резкие перемены погоды будут сопровождаться сильным ветром и грозами (Фото:eberhard grossgasteiger / Pexels)

Сразу несколько областей страны затронут резкие перемены погоды, включая потепление, осадки и грозы.

Вторая неделя мая будет теплой, но дождливой, к концу недели температура значительно возрастет, однако уже в следующие воскресенье-понедельник, 15 и 16 мая, прогнозируют похолодание. Кроме того, резкие перемены могут сопровождаться сильным ветром и грозами.

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Киев

Жителям столицы синоптики обещают потепление в середине недели: +21…25 °C.Погода будет облачной и дождливой, а в четверг и субботу, 12 и 14 мая, ожидаются грозы. Людям, склонным к аллергическим реакциям, стоит быть осторожными, в Киеве много пыльцы от цветущих деревьев.

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове потепление ожидают 11, 12 и 13 мая: +21…+23 °C. В четверг и пятницу погода облачная, с дождем и грозами. Стоит проявить осторожность: 12 мая порывы ветра могут достигать 14 м/с. В воскресенье, 15 мая, температура снизится до +12 °C днем и +6 °C ночью, а на следующей неделе продолжатся дожди.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове +12 °C сменится +23…+24 °C с 12 до 15 мая. С понедельника погода станет гораздо прохладнее, около +15 °C днем и +8 °C в ночное время. В четверг, 12 мая, порывы ветра могут достигать 15 м/с. Синоптики обещают в течение недели дожди, но без гроз.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе осадков будет гораздо меньше, небольшие дожди прогнозируют уже со следующей недели: 15−17 мая. Температура поднимется до +20 °C днем и +13 °C ночью 12 и 13 мая, а затем снова начнет снижаться. В четверг и пятницу следует проявить осторожность: прогнозируют порывы ветра до 17 м/с.

Погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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