Сильный ветер и морозы. Синоптик предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 9 марта, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Cиноптики прогнозируют приток холодного воздуха и снижение температур. (Фото:Valeria Boltneva / Pexels)

Синоптик Наталка Диденко рассказала в эфире Радио НВ о погоде в Украине на ближайшую неделю.

Наталка Диденко предупредила о резком ухудшении погодных условий, которое коснется всех регионов страны. Несмотря на раннюю весну, синоптики прогнозируют поступление холодного воздуха и понижение температур. Такие изменения свойственны климату Украины.

«В ближайшие дни к субботе, особенно ночью, будет холодно. Самые холодные ночи будут в Харьковской и Сумской области, а также в Полтавской области. Там до субботы ночью температура воздуха может опускаться до -10...-15 °C. И днем, соответственно, тоже будет очень холодно, где-то –4…-8 °C. В целом, вся Украина будет охвачена холодным воздухом. Конечно, это не какие-то катастрофические морозы, это понятно», — рассказывает синоптик.

Жителей столицы ждет прохладная погода, но не такие сильные морозы, как в Харьковской области:

«В Киеве холодно, ночью до -6…-8 °C. Днем -2…-4 °C, это вот в ближайшие сутки. Без существенных осадков. В дальнейшем в Киеве также еще немного похолодает».

Наталка Диденко обращает внимание на порывистый ветер, который ожидают уже в четверг, 10 марта. Сильные осадки пока не прогнозируют:

«По осадкам в основном будет Левобережье или завтра, например, это будет в Карпатах немного, в Крыму и Харьковской области».

Однако уже в воскресенье, 13 марта, можно надеяться на потепление, ведь атмосфера уже весенняя:

«С 13-14 марта будет потепление. Не такое возможно, как мы хотим, до +15 °C, но тем не менее. Морозы начнут отступать и потеплеет».

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