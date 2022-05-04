Заморозки и штормовой ветер. Синоптик рассказала, какую погоду ожидать 5 мая 4 мая, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Такую погоду прогнозируют в северных, западных и центральных областях страны (Фото:Karolina Grabowska / Pexels)

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о резком похолодании в нескольких регионах страны.

В четверг, 5 мая, в Украине ожидают снижение температуры, вплоть до ночных заморозков. Такую погоду прогнозируют в северных, западных и центральных областях страны. Кроме того, синоптик сообщает о сильном ветре на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой областей и Крыма. Штормовые порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

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Особенно прохладная погода ожидается ночью, ранним утром и вечером. Днем небо будет безоблачным, осадков не прогнозируют. Незначительные дожди могут коснуться Приазовья, Крыма и Карпат. Метеозависимым людям стоит быть готовыми к повышению атмосферного давления. Столбик термометра покажет +12…+16 °C в большинстве регионов, а в западных и южных областях +15…+19 °C.

В Киеве 5 мая будет сухая солнечная погода с температурой +13…+14 °C.

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