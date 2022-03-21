Снижение температуры. Синоптики предупреждают о перемене погоды в большинстве регионов страны 21 марта, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Потепления будут чередоваться со снижением температур, а облачные дни с солнечными (Фото:Valeriia Miller / Pexels)

Солнечные дни продлятся до конца недели, а затем ожидается снижение температуры, облачность и осадки.

В целом, до конца месяца погодные условия будут переменчивыми. Потепления будут чередоваться со снижением температур, а облачные дни с солнечными. Тем не менее, эти изменения не будут слишком резкими и значительными.

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Киев

В столице первое снижение температуры прогнозируют в пятницу, 25 марта. Днем стоит ожидать +7 °C, а ночью +2 °C, также обещают небольшой дождь. Следующий период похолодания начнется 31 марта. Во вторник, 29 марта, предупреждают о сильном порывистом ветре.

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове похолодание прогнозируют примерно в те же даты. В субботу, 26 марта, дневная температура будет достигать +10 °C, а ночная +5 °C, кроме того, синоптики прогнозируют дождь. В среду, 30 марта, ожидают дожди с температурой +8 °C днем и +3 °C ночью. 1 апреля ночная температура упадет до -1 °C.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове снижение до +6 днем и +3 °C ночью ожидают в субботу, 26 марта. Затем температура повысится и следующее снижение ожидают уже 1 апреля, также обещают дожди.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе похолодает 22 марта до +3…+6 °C. Затем наступит потепление и следующее снижение температуры произойдет в среду, 30 марта, до +6…+8 °C, а четверг и пятница будут дождливыми.

Погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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