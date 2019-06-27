Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В Украине объявили штормовое предупреждение: надвигается циклон Ottо

27 июня, 14:55
30541
Цей матеріал також доступний українською

Pekka Isomursu/Flickr

В Киеве и области ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 25−28 м/с

В четверг, 27 июнь, в Украине объявили штормовое предупреждение, погода ухудшится.

Как сообщает ГСЧС в Киеве и Киевской области до конца суток 27 июня грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25−28 м/с. 28 июня в Киеве порывы ветра 15−20 м/с.

28 июня в Украине порывы ветра 15−20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с.

Читайте также:

Непогода в Киеве: ветер срывал со зданий кровлю и валил на автомобили заборы и деревья — видео

По данным синоптика Натальи Диденко, через Украину пройдет атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.

Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и местами градом. В южную и восточную части страны дожди пока не доберутся, там будет сухо и жарко.

«За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится значительно более холодный воздух», — отметила Диденко.

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Экономика

Сегодня, 15:40

img
С 1 июля уменьшается порог стоимости посылок из-за рубежа, которые будут облагаться налогом
Геополитика

Сегодня, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии

ТОП 3

События

Сегодня, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
9752
События

Вчера, 05:24

img
Что происходит в Станице Луганской с началом отхода войск?
7584
События

Сегодня, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
5650

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)