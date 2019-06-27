В Украине объявили штормовое предупреждение: надвигается циклон Ottо
В четверг, 27 июнь, в Украине объявили штормовое предупреждение, погода ухудшится.
Как сообщает ГСЧС в Киеве и Киевской области до конца суток 27 июня грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25−28 м/с. 28 июня в Киеве порывы ветра 15−20 м/с.
28 июня в Украине порывы ветра 15−20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с.
По данным синоптика Натальи Диденко, через Украину пройдет атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.
Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и местами градом. В южную и восточную части страны дожди пока не доберутся, там будет сухо и жарко.
«За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится значительно более холодный воздух», — отметила Диденко.