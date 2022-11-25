Капризный ноябрь. Синоптики рассказали, сколько продержится холод и дождливая погода 25 ноября, 13:46 Дождливый ноябрь (Фото:lucidwaters / depositphotos)

Ноябрь резко изменил температуру в сторону понижения и щедро поливает дождями, но в ближайшее время можно рассчитывать на потепление.

Прогноз погоды на выходные 26−27 ноября: прохладно, пасмурно и дождливо

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных в большинстве областей Украины будет типично ноябрьской — пасмурной и дождливой. В такую погоду не погуляешь, зато можно подольше поспать и найти массу увлекательных и полезных занятий дома.

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Погода в субботу 26 ноября

В субботу самую высокую температуру покажут термометры в Донецкой области — +6…+8 °С. В южных регионах, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и Закарпатской областях воздух прогреется до +4…+6 °С, в Харьковской, Сумской и Черкасской — до +3 °С. На остальной территории страны ожидается около 0 °C.

Солнце в субботу может показаться только на Волыни и Закарпатье, в Харьковской и Донецкой областях. В других регионах небо будет затянуто тучами. Жителям Киевской, Черниговской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областей, особенно автомобилистам, стоит быть готовыми к дождю с мокрым снегом. Также небольшой дождь, скорее всего, пройдет в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Погода в воскресенье 27 ноября

В воскресенье в Крыму, южных и восточных областях, на Закарпатье и Полтавщине термометры покажут +3…+5 °С. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют около 0 °C, однако из-за высокой влажности будет казаться холоднее. На западе, а также в Харьковской, Донецкой и Луганской областях осадков не ожидается. В других регионах возможны дожди.

Погода в понедельник 28 ноября

В начале новой недели немного потеплеет. На юге и юго-востоке страны термометры покажут +8…+10 °С, в Крыму, на Полтавщине, Кировоградщине, Черкащине, Харьковщине и Луганщине — +5…+7 °С. В центральных регионах и на Закарпатье воздух прогреется до +3…+5 °С, а на остальной территории страны ожидается около 0 °C. В начале недели погода в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, а также в Крыму будет дождливой.

Народные приметы и верования

26 ноября с нетерпением ждали любых осадков — дождь и снег в этот день сулили богатый урожай в следующем году. Если вороны громко кричали на деревьях, а ветер был слабым, ожидали скорого потепления. А если ночью в небе ярко светили звезды, готовились к морозам.

В Филиппов день, 27 ноября, дождь также был хорошим знаком — считалось, что зима тогда будет теплой. А вот ясная погода в этот день предвещала плохой урожай.