Жара продолжается. Синоптик пообещала украинцам грозы и температуру до +35 Сегодня, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Sai Kiran Anagani / Unsplash В Украине ожидается жаркая погода Sai Kiran Anagani / Unsplash

Прогноз погоды на четверг, 20 июня: в некоторых областях Украины, а также в Киеве, ожидаются дожди с грозами. Температура — от +29 до +35.

Жара в Украине в четверг, 20 июня, продолжится — в стране ожидается до 35 градусов тепла. Больше всего она затронет восточные области и южную часть, где давно не было дождей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В остальных областях Украины — +29… + 33 градуса. Дожди с грозами в четверг ожидаются в некоторых областях на западе и севере, местами вдоль реки Днепр, местами в Одесской области.

Погода в Киеве 20 июня также будет жаркая — +30… +32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Синоптик рассказала о погоде в Киеве 20 июня. / Фото: facebook.com/tala.didenko

«К концу недели жара даже усилится в Украине, только 22 июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях», — добавила синоптик и призвала украинцев соблюдать меры предосторожности в жару — меньше двигаться, отдыхать и пить воду.

«С 25−26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины. Температура воды в Днепре составляет 25−26 градусов. Купайтесь с умом и осторожностью, одним словом, на здоровье», — резюмировала Диденко.