Настоящая осень. Прогноз погоды на выходные 3−4 сентября 2 сентября, 14:12 В субботу по всей Украине пройдут дожди (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

По данным Sinoptik.ua, погода в Украине на выходных наконец-то позволит в полной мере насладиться горячим кофе и чаем. В Украину после изнурительной августовской жары пришла осенняя прохлада.

Погода в субботу 3 сентября

Первая суббота осени в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях и Крыму порадует комфортными +24…+26 °С. На остальной территории страны будет ощутимо прохладнее. И если +18…+21 °С в центральных, северных и южных областях даже кого осчастливят (прежде всего сердечников), то +15…+16 °С в западных областях заставят доставать куртки и теплые пледы.

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По всей Украине в субботу пройдут дожди, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях с грозами.

Погода в воскресенье 4 сентября

В воскресенье в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях похолодает до +16…+18 °С. Температура воздуха днем в остальных регионах составит около +17…+20 °С. Ночью в западных и северных областях страны ожидается до +7…+9 °С, на востоке — +10…+12 °С, юге — +13…+14 °С.

Небо прояснится, воскресный день будет солнечным на всей территории Украины.

Погода в понедельник 5 сентября

Погода в начале недели обещает быть комфортной — умеренно теплой и солнечной. Теплее всего будет на Закарпатье и в южных областях страны (+21…+23 °С), прохладнее всего — в северо-западных областях (+16…+18 °С), в остальных регионах — +20…+21 °С. Даже в Крыму похолодает до +17…+20 °С. Зонты в понедельник не понадобятся.

Позаботьтесь о своем здоровье!

Основную угрозу для аллергиков по всей стране сейчас представляет амброзия. Не пренебрегайте ежедневной влажной уборкой, носите на улице маску и постарайтесь соблюдать диетическое питание. Метеочувствительным людям в ближайшее время советуем отказаться от тяжелых физических нагрузок: 4 сентября ожидается умеренная магнитная буря, 5 сентября — незначительная. Важные деловые встречи или мероприятя по возможности лучше перенести.

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