Скандинавский циклон. Пятница в Украине будет теплой, но с порывистым ветром 26 мая, 19:04 Цей матеріал також доступний українською На погоду в Украине влияет движение скандинавского циклона Hannah (Фото:pexels/Agnese Lunecka)

Синоптик Наталка Диденко предупредила о порывистом ветре, который продолжится в Украине в пятницу, 27 мая.

По прогнозам синоптика, последний рабочий день будет теплым, с температурой до +20…+25 °C. В северных и западных областях может быть несколько прохладнее: +18…+22 °C, а на юге +25…+27 °C.

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С запада продвигается сильный порывистый ветер, иногда его скорость будет достигать 15-20 м/с. Умеренные дожди выпадут утром в Волынской, Ровенской, Луганской области и Карпатах. Вечером ожидается дождь в северных и западных регионах, кроме Черновицкой и Сумской области. Наталка Диденко отмечает, что подобные периодические дожди происходят за счет движения скандинавского циклона Hannah. Они продлятся в субботу, а в воскресенье ожидают сухую погоду.

В Киеве осадки маловероятны, разве что в вечернее время. Ветер сильный и порывистый, а дневная температура составит около +21…+23 °C.

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