От солнца к дождю и мокрому снегу. Синоптик прогнозирует похолодание и атмосферные «качели» в ближайшие дни 1 апреля, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Наталка Диденко прогнозирует период погодных контрастов в Украине (Фото:Sami Aksu/Pexels)

Синоптик Наталка Диденко предупреждает об изменении погоды в выходные, резком похолодании и многочисленных осадках во многих регионах Украины.

Наталка Диденко прогнозирует период погодных контрастов в Украине: температура будет переменчивой от 0 до +20 °C, дожди будут сменяться мокрым снегом, а туманы ясным небом.

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В субботу, 2 апреля, западные области ожидают дожди, Житомирщину и Черниговщину — дожди с мокрым снегом. Температура воздуха 0…+3 °C, в Черновицкой области до +10…+12 °C.

Меньше осадков прогнозируют в Крыму, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Восточные и южные области ожидает температура +12…+20 °C. В северных областях прогнозируют +7…+12 °C, в центральных +11…+20 °C. Центральные, восточные и южные регионы предупреждают о сильном ветре. Кроме того, ожидают стремительное понижение атмосферного давления.

Жители Киева могут надеяться на температуру +8…+10 °C, дождь и порывистый ветер. Синоптики не исключают вероятность мокрого снега.

В воскресенье, 3 апреля, прогнозируется мокрый снег и дождь, а также порывистый ветер. На большинстве территории Украины температура снизится до 0…+6 °C, на юге +5…+12 °C, в Донецкой области и Луганской области +12…+15 °C.

В столице ночью и утром мокрый снег, от -2°C в ночное время и до +2°C днем и порывистый ветер. Атмосферное давление в воскресенье начнет повышаться.

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