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Жара усиливается. Синоптик предупредила украинцев о температуре до +36 на выходных

Сегодня, 14:07
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Жара усиливается. Синоптик предупредила украинцев о температуре до +36 на выходных - фото

pixabay.com

Жара в Украине усилится на выходных.

Прогноз погоды в Украине — на выходных, 22 и 23 июня, в стране ожидаются жаркие дни. Температура возрастет до +36 градусов. Также ожидаются дожди с грозами.

Жара в Украине к концу недели усилится. Температура воздуха днем достигнет +30… +36 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западной части страны с субботы, 22 июня будет немного свежее — +24… +29 градусов. В пятницу, 21 июня, на западе пройдут грозовые дожди, местами переходя в ливни со шквалами и градом.

«Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую область, Винницкую область и вечером на Одесскую область. На остальной территории Украины — сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность», — отметила синоптик.

Циклон.
Циклон. / Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве 21 июня будет жаркой. Ожидается от +31 до +33 градусов, будет сухо. Ближайший дождь в столице прогнозируется 24 июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, придется на среду, 26 июня — температура упадет до +25… +28 градусов.

«Планируйте выходные безопасно и согласно прогнозу погоды. Ведь открытое солнце и даже пребывание в тени при такой жаре могут спровоцировать солнечный или тепловой удар», — предупредила Диденко.

Погода в Европе.
Погода в Европе. / Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, 20 июня в Украине будет жарко, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами.

Теги:   Погода

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