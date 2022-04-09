Переменчивая и весенняя. Синоптик прогнозирует дожди и похолодание в конце недели 9 апреля, 08:04 Цей матеріал також доступний українською В конце недели прогнозируют похолодание в нескольких регионах страны (Фото:lilartsy / Pexels)

В ближайшие дни погода будет по-весеннему переменчивой, но предсказуемой для синоптиков.

Наталка Диденко предупреждает о перепадах температур, сильном порывистом ветре и осадках во многих областях страны.

В субботу, 9 апреля, в западных и северных областях Украины ожидают дожди, во всех остальных регионах будет сухая погода. В Харьковской области возможны небольшие осадки в вечернее время.

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Жителям южных, восточных и центральных областей стоит быть осторожными — прогнозируют порывистый ветер 15−20 м/с. Тем не менее, температура будет высокой, около +14.+20 °C в большинстве регионов.

В столице вероятны осадки, при температуре +13…+14 °C, а в воскресенье и понедельник похолодает до +7…+11 °C.

В воскресенье, 10 апреля, погода станет холоднее в западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.

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