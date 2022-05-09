«Почти жара». Синоптик рассказала о потеплении в течение нескольких дней

9 мая, 15:47
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В четверг, 12 мая, большинство регионов Украины ждет практически летняя жара, об этом сообщает Наталка Диденко (Фото:Nathan Cowley / Pexels)

В четверг, 12 мая, большинство регионов Украины ждет практически летняя жара, об этом сообщает Наталка Диденко (Фото:Nathan Cowley / Pexels)

Наталка Диденко рассказала о погоде во вторник, 10 мая, а также о резком потеплении в середине недели.

В мае украинцы смогут наблюдать уже почти летнюю погоду, хоть и не без перепадов и внезапных похолоданий. В четверг, 12 мая, большинство регионов Украины ждет практически летняя жара, об этом сообщает Наталка Диденко. Столбик термометра покажет около +20…+28 °C. Тем не менее, уже в конце недели снова станет прохладно, а также ожидают дожди и грозы.

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Во вторник, 10 мая, погода будет сухой и солнечной. Редкие незначительные дожди могут затронуть Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. Небольшие осадки также возможны в Карпатах, Закарпатье и на Востоке страны.

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На Левобережье Украины прогнозируют сильный порывистый ветер, до 15−20 м/с, такая погода затронет и области с морским побережьем.

В столице ночь будет холодной, около +5 °C, а днем температура поднимется до +15 °C. На Закарпатье днем ожидают до +15…+19 °C, в Одесской области еще теплее: +18…+22 °C. В Луганской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях прохладнее: +12…+15 °C.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

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