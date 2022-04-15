От тепла до мокрого снега. Синоптик рассказала, какую погоду ожидать на выходных 15 апреля, 15:04 Цей матеріал також доступний українською 16 апреля в большинстве регионов страны будет солнечная сухая погода, но уже в воскресенье ожидают резкое похолодание (Фото:Kaboompics .com / Pexels)

Синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о переменчивой весенней погоде в эти выходные.

Наталка Диденко прогнозирует резкие перепады температуры между субботой и воскресеньем. 16 апреля в большинстве регионов страны будет солнечная сухая погода, но уже в воскресенье ожидают резкое похолодание, а местами даже мокрый снег. Температура постепенно будет повышаться в течение следующей недели.

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В субботу тепло будет в восточных, южных и центральных областях, с температурой +13…+19 °C. В западных, северных регионах и в Винницкой области будет прохладнее, около +6…+10 °C. На Западе и Востоке страны прогнозируют порывистый ветер. Жителям западных, северных и центральных областей стоит быть готовыми к осадкам.

В столице ожидают облачную погоду с температурой +9…+10 °C, возможен дождь.

В воскресенье, 17 апреля, похолодание усилится, синоптик не исключает осадки в виде мокрого снега. Меньше всего погодные изменения затронут восточные области Украины.

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