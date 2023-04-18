Снова непогода. Синоптик предупредила о пасмурной погоде и резком временном похолодании

18 апреля, 14:30
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Непогода и похолодание в ближайшее время (Фото:maximuscci / depositphotos)

Непогода и похолодание в ближайшее время (Фото:maximuscci / depositphotos)

Очередная дождливая неделя, местами со ливнями и грозами, радует тем, что вокруг становится все больше зелени.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, что пасмурная погода продолжится в среду, а в четверг вообще нужно готовиться к похолоданию.

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«Среда в Украине будет с дождями. Снова.

В южной части дожди завтра будут умеренными, а во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется до центральных областей.

Небольшие дожди пройдут 19 апреля на западе и востоке.

В северной части Украины завтра осадки маловероятны.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +12+16 градусов, на западе +8+11 градусов (в Закарпатье +18 градусов).

В южной части также необычно холоднее, +9+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму очень тепло, +17+20 градусов.

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В Киеве 1 9 апреля предполагается погода сухая, разве что вечером пройдет небольшой дождь.

В четверг ожидается кратковременное похолодание!

В дальнейшем снова в пределах +12+17 градусов, с периодическими дождями".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Похолодание Прогноз погоды Погода погода в Украине

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