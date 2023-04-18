Снова непогода. Синоптик предупредила о пасмурной погоде и резком временном похолодании
Непогода и похолодание в ближайшее время (Фото:maximuscci / depositphotos)
Очередная дождливая неделя, местами со ливнями и грозами, радует тем, что вокруг становится все больше зелени.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, что пасмурная погода продолжится в среду, а в четверг вообще нужно готовиться к похолоданию.
«Среда в Украине будет с дождями. Снова.
В южной части дожди завтра будут умеренными, а во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется до центральных областей.
Небольшие дожди пройдут 19 апреля на западе и востоке.
В северной части Украины завтра осадки маловероятны.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +12+16 градусов, на западе +8+11 градусов (в Закарпатье +18 градусов).
В южной части также необычно холоднее, +9+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму очень тепло, +17+20 градусов.
В Киеве 1 9 апреля предполагается погода сухая, разве что вечером пройдет небольшой дождь.
В четверг ожидается кратковременное похолодание!
В дальнейшем снова в пределах +12+17 градусов, с периодическими дождями".