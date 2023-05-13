Западный атмосферный фронт. Синоптик дала прогноз жаркой погоды в мае

13 мая, 05:37
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Майская жара (Фото:Manowar1973/depositphotos)

Майская жара (Фото:Manowar1973/depositphotos)

Начавшееся во второй половине этой недели потепление плавно перейдет на следующую.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о погоде на следующую неделю и вдохновила возможностью ощутить настоящую летнюю жару +25 градусов.

По словам синоптика, на следующей неделе температурный диапазон — +18+24 градуса — будет характеризовать практически все наши области.

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«Немножко прохладнее будет на востоке. Но у большинства областей комфортные показатели. Это еще зависит от облачности. Если нет солнца и дождь, то, конечно, температура на определенный период может снизиться, но это локально.

Предупреждений относительно ветра нет, но днем 15 мая в западных областях возможны порывы ветра из-за того, что атмосферный фронт будет поступать с запада.

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Не то чтобы преимущественно было солнечно, ведь поступит атмосферный фронт с запада, поэтому облачность также будет, но ситуация будет чередоваться, будет теплая погода с переменной облачностью. Потому что когда был антициклон с ночными заморозками, то было преимущественно ясное небо и ничего не менялось. А за счет смены синоптической ситуации облачность все же будет.

Третья декада мая будет ощутимо теплее, чем вторая. Есть шансы, что на юго-востоке в третьей декаде мая будет свыше +25 градусов.

Вообще этот такой кажется мягкий. Наши агрометеорологи говорят, что сейчас устанавливается очень благоприятная ситуация для яровых культур, комфортные температуры и уровень увлажнения. То, что успели посеять, — могли ведь помешать дожди — сейчас находится в благоприятных условиях".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Жара в Украине синоптик погода в Украине потепление

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