Изменчивость погоды и перепады давления. Синоптик дала прогноз на май: грозит ли Украине жара 1 мая, 15:35 Майские магнолии (Фото:Елена Можвилло / unsplash)

В мае, как никогда, нам важно знать — какой будет синоптическая ситуация в Украине в течение всего месяца.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о майских тенденциях погоды и разъяснила, почему в этом году не стоит ожидать от последнего месяца весны жары +30 градусов. По словам синоптика, май будет переменчивым, но без резких изменений.

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«Согласно тому, что наши ученые насчитали, среднемесячная температура в мае предполагается на уровне +14+18 градусов, в горах +10+13, и это близко к норме. Осадки еще будут, но в пределах нормы, в Карпатах и Закарпатье даже больше нормы.

Насколько позволяют увидеть современные методы исследования, мы видим, что жаркой погоды, то есть мощного антициклона +30 тепла в течение первой половины мая не прогнозируется. Конечно, температура понемногу повышается, но, как я и озвучила, первая половина мая — это в основном до +20 градусов. А вот уже со второй декады мая начнем фиксировать температуру выше +20, и в ночные часы будет теплее.

Пока же температура будет сохраняться примерно на текущем уровне с медленной тенденцией к повышению.

Резких изменений погоды — не будет, но в течение первой декады мая погода сама по себе будет изменчивой. Нет какой-либо стабильной антициклоничности. Ситуация будет чередоваться. Погода будет неустойчивой, весенней, перепады будут ощущаться, но жары не будет, как бывало уже весной в некоторые предыдущие годы. Бывало, мы жаловались, что не успеваем весенние вещи поносить — зима и жара. А в этом году наоборот. Весна такая растянутая выходит.

Так что перепады атмосферного давления, конечно, будут. Там где поле пониженного давления — там облачность и осадки, там где поле высокого давления — там без осадков и спокойная погода. И, учитывая, что будут чередоваться периоды безоблачной дождливой погоды, то и перепады давления будут. Но это будут такие колебания с невысокой амплитудой — то немного повысился, то снизился".