Прогноз погоды на выходные 18−19 июня: жаркий уикенд с субботними грозами 17 июня, 14:01 Цей матеріал також доступний українською На выходных в Украине будет жара (Фото:stevepb/pixabay.com)

Конец этой недели будет жарким, причем в субботу, 18 июня, в некоторых регионах будут грозы, а вот в воскресенье, 19 июня, по данным Sinoptik.ua, осадков не ожидается.

Погода в субботу, 18 июня

На юге и востоке Украины, а также в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях пройдут дожди и грозы. Средняя температура воздуха днем ​​составит +22…+25 °С, ночью — +12…+16 °С. В центре и на западе страны осадков не ожидается, а термометры покажут от +9…+13 °С ночью и до +23…+25 °С днем. На Закарпатье будет жарко — до +28…+29 °С.

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Погода в воскресенье, 19 июня

В большинстве областей Украины воскресная погода будет жаркой и солнечной — самое время немного отвлечься на мороженое или холодный лимонад. В западных областях столбики термометров поднимутся до +28…+30 °С, на Закарпатье и Волыни — до +32 °С. В южных и центральных областях воздух прогреется до +28…+29 °С, подобная картина будет и в столичном регионе. На севере и востоке Украины дневная температура достигнет +25…+28 °С. Не забывайте дома солнцезащитные очки, панамы и крем с высоким SPF — погода на выходных обещает быть очень жаркой, поэтому обязательно оградите себя от опасного ультрафиолета!

Качество воздуха и аллергены

Жителям Запорожья, Донецка и Макеевки советуем выходить на улицу только при необходимости. В субботу в этих регионах ожидается высокая (более 150) концентрация твердых частиц — опасных загрязнителей воздуха, которые могут повредить иммунитет. Также на всей территории страны сохраняется высокая концентрация пыльцы березы и трав.

Погода в понедельник

Начало следующей недели тоже будет жарким почти во всех регионах. Днем температура на всей территории Украины составит +30…+33 °С ( о +29 °С в Херсонской области и Крыму), ночью — +15…+18 °С. Небольшие дожди пройдут днем ​​в понедельник во Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях, в остальных регионах погода в начале недели будет ясной.

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