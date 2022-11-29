До -10 мороза. Синоптик предупредил о резком изменении погоды и сильном похолодании с осадками 29 ноября, 11:47 Укргидрометцентр — когда резкое похолодание в декабре (Фото:Pixabay.com)

В конце ноября, казалось бы, температура по Украине в среднем стала 0С или теплой в некоторых областях. Однако уже с первых чисел декабря Укргидрометцентр ожидает сильные морозы .

В Украине первые морозы и снег начались еще в ноябре. Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык предупреждает, что в первую неделю декабря температура воздуха в Украине упадет до -10С мороза.

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«Уже с 1−2 декабря пойдет некоторый приток холодного воздуха с северо-востока, который и принесет определенное понижение температуры. Снижение на 3−5 градусов. Это не будет резкое изменение, просто немного прохладнее, чем сейчас», — предупреждает он.

В частности, похолодание мало коснется юга Украины — погода так и останется: ночью от -2+3С, днем +1+5С.

По всей Украине будет -3−8С. Холодно будет в северных и восточных областях. Причем, на востоке Украины холоднее всего до 9−10 градусов мороза. Кроме того, начнутся сильные колебания температуры по всей Украине.

«Колебания температур в течение суток от +5 до -5. В пределах градации от +5 до -5 будет подавляющее большинство территории. Но в северной части начало декабря будет несколько прохладнее, скажем, 3−8 градусов мороза, на северо-востоке — до 9−10 градусов мороза ночью», — подчеркнул он.

Однако на остальной территории Украины ожидается -1−6С мороза ночью и -1+4 днем. Поэтому намерзание и гололед может образовываться ночью, даже если днем снег и лед будут подтаивать.

В течение недели Валерий прогнозирует небольшие, но стабильные осадки — снег и мокрый снег с дождем. Дождь будет преимущественно на юге Украины, тогда как к северу ожидается снег и снег с дождем.

«Небольшие осадки в основном. И эта тенденция осадков будет сохраняться почти в течение недели. Только снег, скорее всего, будет разве что в Карпатском регионе. Температуры существенно меняться не будут — около нуля, только на юге — уверен „плюс“. Ничего удивительного не ожидаем на этой неделе», ― объяснил Билык.