«На дачу в любом случае». Синоптик про бурную атмосферу в Европе, Украине и о погоде на выходные 24 мая, 18:30 Погода позволит побыть на природе в выходные (Фото:Serg64 / depositphotos)

В последнее время на территории Украины установилась неустойчивая погода с постоянными сюрпризами в виде осадков.

Синоптик Наталья Диденко, специально для радио NV, рассказала о летних погодных процессах, которые начались на территории нашей страны во второй половине мая, разъяснила природу сильных циклонов, бушующих в Европе и дала рекомендацию — как лучше провести выходные дни.

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Как-то очень мокро, сыро было весной нынешнего года. Вам так не показалось, скажите, пожалуйста?

Вы знаете, это так интересно. Потому что мне пишут, например, просто десятки людей, не скажу сотни, конечно, которые ужасно жалуются на сухую погоду, на недостаток дождей, на полное их отсутствие.

Нет в мире совершенства, я поняла.

Да-да. Конечно, знаете, как говорят: то густо, то пусто. Сейчас действительно на территории Украины преобладает неустойчивая погода, такие бурные атмосферные процессы. Но хочу подчеркнуть, что вот эти дожди, которые выпадают, те кто, например, под них попал и кого сильно залило, и кто этим недоволен, то это как раз такой локальный характер выпадения дождей именно летом. Это летние процессы и как правило вот это такие ливни случаются в дневные часы. Ночью процессы затихают, потому что контрасты немного стихают. Потому что понятно: днем теплее, воздух сильнее нагревается, сталкивается на высоких с холодным воздухом и происходят вот всевозможные такие экологические явления как, например, сильный ливень или гроза, которой очень советую сейчас не пугаться, различать. Потому что у нас уже люди, по-моему, уже все умеют различать что-либо на звук. Но все же грозы будут учащаться, потому что май есть май.

Это типично. Это нормально. А мне еще, знаете, заголовки нравятся: жара +28. Как по мне, 28 выше нуля — не совсем жара. А вот на самом деле, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни?

Вы знаете, от заголовков многие страдают, но, наверное, едва ли не больше всего синоптики. Эти порой удивительные интерпретации, просто хоть записывай. Что ждать в ближайшие дни? Сейчас температурный режим существенно не будет меняться. И я считаю, что это просто прекрасно и это идеально. Это самая комфортная вообще термическая картинка, которая только может быть. 20−25 градусов, как вы сказали, иногда где-то страшная жара до 26−27, если солнце сильнее пригреет, то есть очень комфортный термический режим. Очевидно, когда будет увеличиваться влажность, ощущение духоты, которую не любят многие из людей, особенно люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, они испытывают в эти дни и обострение сосудистых болезней, и какие-то проблемы с артериальным давлением. Поэтому к этому надо быть просто готовым, заниматься какой-то профилактикой. А дожди будут выпадать, повторюсь, неравномерно. Вот мы сегодня говорим, то сразу воспользуюсь случаем и скажу о погоде, которая ожидается завтра. Завтра также во многих областях кратковременные дожди, грозы, но наименьшая их вероятность — это Ровенская область, Волынь, Черниговская область, Киевская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая. То есть наименьшая вероятность. А на остальных территориях могут быть дожди и порой даже ливни. Мы знаем, что ливень может выпасть буквально за каких-то пять-10 минут достаточно интенсивно.

Еще о Европе хотела вас спросить, потому что она оказалась в зоне дождей. В Польше, в Чехии, традиционно солнечную Италию очень подмочило на самом деле. Здесь фиксировались сильные наводнения. Изменится ли ситуация на днях, объясните, пожалуйста?

Что касается, например, Италии, там стационировал достаточно активный циклон. Сначала он был молодой, потом уже там немного старел. Но именно циклон вызвал вот опять сильные дожди и даже наводнения. Знаете, у нас сильные дожди, например, могут вызвать какие-то проблемы. Но очень часто, например, в крупных городах это еще и системы стоков, как мы знаем. И даже один кратковременный дождь он может подтопить улицу, не столько именно из-за количества осадков, а именно из-за вот таких проблем с чисткой этих стоков. Поэтому вот такая ситуация на сейчас.

Давайте о выходных поговорим. Это прогноз не намного вперед, просто люди ждут на самом деле субботы-воскресенья, на дачи будут выезжать. Можете объяснить, чего ждать на выходных?

Я бы рекомендовала ехать на дачи в любом случае, особенно, у кого есть такая счастливая возможность и свободного времени, и дачи. К дождям надо быть готовыми. Взять очевидно с собой зонтик или соответствующую одежду, или резинки бросить в машину. Но температура воздуха будет хорошая. Прояснения будут, потому что, как я уже сказала, характер осадков локальный: прошел дождь — прояснило. На выходные надо выезжать обязательно. Кто, конечно, едет на один день куда-то за город, и в лес, кстати, с лесом тоже надо быть очень осторожным, особенно во время войны, мы знаем об этом, но взять с собой какие-то накрывки. Но на воздух надо идти, потому что мы так долго сидели в темноте и холоде, что надо греться при любой возможности.

100%. Я так понимаю, каким будет лето в Украине с точки зрения погоды, у вас спрашивать не стоит. Вы скажете, что не делаете таких далеких прогнозов. Но все-таки, возможно, есть какие-то ваши предсказания, ваши ощущения?

Смотрите, у меня достаточно часто это спрашивают. Я прекрасно понимаю эти вопросы, учитывая и бытовые планы, и военные планы. Это все понятно. Нет достоверных прогнозов. Просто они не существуют, как и не существует, например, каких-то методов лечения серьезных болезней. Все пробуется, все разрабатывается в научной плоскости, но эти прогнозы, например, ничего людям не дадут конкретно. Например, он будет звучать долгосрочный: осадков больше нормы, а температура воздуха также выше нормы. Но что человеку даст это на лето? Он и так знает, что летом будет жара и будут время от времени какие-то дожди сильные.