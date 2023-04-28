Атмосферный фронт. Синоптик рассказала, как начнется май на востоке Украины 28 апреля, 05:33 Погода в Украине и на востоке (Фото:Леонид Шевцов / unsplash)

После атмосферного фронта с затекшим к нам с северо-запада похолоданием воздух в Украине уже сегодня будет теплее.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью радио NV, рассказала о тенденции к потеплению на всей территории Украины в ближайшие дни и в начале мая и предупредила о погоде на востоке.

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«Уже сегодня на всей территории Украины средняя температура воздуха где-то в пределах 11−14. На юге — до 15−16. И повторюсь, в восточных областях, и, кстати, в тех областях, которые присоединены, граничащие с восточной частью, тоже будет очень-очень тепло.

Итак, в восточной части Украины ожидаются дожди и даже умеренные, с грозами, и очень теплая погода где-то 17−22 градуса. 29 апреля — прояснение, солнечно, но немного уже, например, на Харьковщине, на Луганщине снизится температура воздуха, несмотря на 17−22, о которых я говорила. 30 апреля, это у нас воскресенье, например, Харьковщина будет без осадков, а вот в Луганской и Донбассе, опять же, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Поэтому пока, если интересует, например, сухая погода, вот я смотрю, то 1 мая также и Луганщина, и Донбасса в дождях с грозами. Вот пока такая ситуация. Как будет дальше — увидим."