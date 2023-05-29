После холодного фронта. Синоптик рассказала, каким будет окончание весны 29 мая, 10:30 Погода в последние дни весны (Фото:ekina1 / depositphotos)

После последних весенних выходных, которые прошли под влиянием холодного атмосферного фронта, можно рассчитывать на преимущественно солнечную погоду.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о погоде в последние дни весны и рассказала, почему трудно заранее предсказать выпадение локальных дождей.

«После небольшого, но снижения температуры на выходных, для большинства северных и западных областей начало этой недели будет таким: +6+11 ночью, а днем +18+23. Остальная территория страны этого снижения особо не почувствует, там остается +11+16 в ночные часы и в дневные +21+26 градусов.

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28−29 мая — будет преобладать погода без осадков. Только в южной части еще могут быть местами кратковременные дожди и отдельные грозы.

30 мая также в южной части и восточной и карпатском регионе кратковременные дожди и грозы могут быть, остальная территория без осадков.

31 мая местами по Украине есть вероятность осадков, но такая нестабильная атмосфера над всей территорией страны будет. Стабильного поля высокого давления 31 числа мы не ожидаем, но все равно такая погода с отдельными локальными грозовыми дождями может быть. В действительности их будет немного, и большинство времени будет преобладать солнечная погода.

Поэтому да, они очень локальные, но, скажем, предсказать где именно будет развитие этого конвективного облака, пока нереально. Буквально за несколько часов мы видим, конечно, но заранее сказать невозможно. В большинстве западных областей будет преобладать солнечная погода. Там будет происходить влияние антициклона с северо-запада. То есть поле несколько повышенного давления, поэтому у них немножко спокойнее ситуация, но все равно большинство территории страны будет находиться в таком размытом барическом поле, когда нет четко выраженных процессов, неустойчивая атмосфера, конвективные явления, особенно в дневные часы, когда уже поверхность прогреется, начинает «парить», и иногда могут развиваться такие локальные грозовые облака".