Готовьтесь: это май. Какой будет погода в течение следующей недели 12 мая, 17:22 NV Премиум На следующей неделе ночи станут ощутимо теплее (Фото:Lev Radin / Sipa via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха — о погоде до конца мая.



— Поговорим о следующей неделе — как будет разворачиваться синоптическая ситуация в ближайшие дни и в дальнейшем?

— Сначала расскажу о выходных - они у нас будут такие довольно приятные, наконец-то погожие, с комфортной температурой, которая продолжит повышаться. В большинстве областей страны она будет в пределах +18…+22 градуса. Приятно и комфортно. Что касается осадков, то их ожидаем разве что в западных областях завтра в дневные часы. Небольшие кратковременные дожди и местами грозы. И так же днем 15 мая на юго-востоке страны на небольшой территории будет дождь. Остальные области — преимущественно без осадков. Больше солнечных прояснений ожидаем. И, соответственно, погода будет достаточно комфортной.

Видео дня

Если сейчас и в субботу будет преобладать северо-восточное направление воздушных масс, то в течение выходных оно будет меняться на юго-восточное, то есть появится южная составляющая, и это означает, что более теплая воздушная масса зайдет на нашу территорию. Начало следующей недели ознаменуется повышением температуры. В основном мы его ощутим в ночные часы. Температура ночью 14-15 мая будет составлять +8...+13 градусов, а в дневные часы - +18...+23, даже +24, практически по всей территории страны 14-17 мая.

Только на востоке страны 16 и 17 числа ночью немного прохладнее - +5 ... +10 градусов. Так как у нас изменятся воздушные потоки и появится южная составляющая, воздух будет поступать более теплый, южный, поэтому и повышается температура — как в дневные, так и в ночные часы.

— А в ближайшие дни температурный диапазон +18…+22 градуса, о котором вы говорили, будет присущ всей территории страны?

— На Закарпатье и Прикарпатье немного ниже температура, +14…+19 градусов. Ну и на высокогорье Карпат свой микроклимат — там ночью 0…+5 градусов, а днем между +7…+12 градусов.

Остальные территории, в частности столица в тех же температурных диапазонах — +18…+22 градуса. По Киеву у нас температурные показатели +21...+22 градуса на следующие 5 суток. Ночная прохлада отступает, будет теплее, и это будет ощущаться — утра будут не такими прохладными.





— Каким будет конец следующей недели?

— Существенных изменений погоды не ожидаем, разве стоит отметить осадки. К нам придет атмосферный фронт, который придет с запада. Поэтому немного прибавится осадков. 16 мая — в западной части, там в дневные часы прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы, 17 мая также, плюс немного в северных областях.





— Где будет теплее всего на следующей неделе?

— Конечно, это юг, но этот диапазон температурный — +18…+24 градуса — он характеризует практически все наши области. Немного прохладнее будет на востоке. Но в большинстве областей комфортные показатели. Это еще зависит от облачности. Если нет солнца и дождь, то, конечно, температура на определенный период может снизиться, но это локально.

Предупреждений относительно ветра нет, но днем 15 мая в западных областях возможны порывы ветра из-за того, что атмосферный фронт будет поступать с запада.





— Значит, погода будет в основном солнечной?

— Не то чтобы преимущественно было солнечно, ведь придет атмосферный фронт с запада, поэтому облачность также будет, но ситуация будет чередоваться, будет теплая погода с переменной облачностью. Потому что когда был антициклон с ночными заморозками, то было преимущественно ясное небо и ничего не менялось. А за счет смены синоптической ситуации облачность все же будет.





— Пересматривали ли прогноз до конца мая? Следует ли ожидать каких-нибудь новых синоптических процессов?

— Собственно, пока не пересматривали, но речь идет о том, что третья декада будет ощутимо теплее второй. Есть шансы, что на юго-востоке в третьей декаде мая будет свыше +25 градусов.

Май выдается таким мягким. Наши агрометеорологи говорят, что сейчас устанавливается очень благоприятная ситуация для яровых культур, комфортные температуры и уровень увлажнения. То, что успели посеять - ведь могли помешать дожди - сейчас пребывает в благоприятных условиях.