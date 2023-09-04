Комфортно, бархатный сезон. Синоптик — о том, каким будет сентябрь и когда придет настоящая осень 4 сентября, 16:31 NV Премиум В Укргидрометцентре рассказали NV о синоптической ситуации на ближайшую неделю (Фото:Hennadii Minchenko / Photoshot / East News)

Метеоролог Наталья Птуха рассказала NV, когда ждать холодные ночи, а когда — по-августовски жаркие дни.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала NV о погоде на ближайшую неделю и до середины сентября:

«Сейчас синоптическая ситуация немного меняется, и, соответственно, такой жары, как у нас была несколько дней назад, мы не ожидаем. Уже более умеренная воздушная масса к нам будет поступать. Мы это уже все почувствовали с началом сентября. Жара отступила, температурные значения умеренные и довольно комфортные.

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Уже с завтрашнего дня начинается мощное влияние антициклона с запада. И он будет вызывать погоду без осадков в большинстве областей. Будет много солнечных прояснений. Соответственно, практически до конца недели осадков по всей территории Украины мы не ожидаем. В то же время, воздушные потоки сейчас преобладают северо-восточные, затем они будут меняться в следующие несколько дней на северо-западные. Скорости умеренные, 5−10 метров в секунду. Но за счет той северной составляющей немножко свежее воздух будет к нам поступать. Поэтому каких-то слишком высоких значений температур мы не ожидаем.

По ночам уже почувствуем легкое дыхание осени: +10…+15 градусов ожидается в ночные часы в большинстве областей. Но по югу и юго-востоку еще завтра, например, ночная температура остается в диапазоне +14…+19. Затем так в ночные часы будет только на юге. А в дневные часы в большинстве областей у нас завтра в пределах +21…+26. На юге, юго-востоке +25…+30. То есть на юге +30 еще может быть, и такая летняя погода будет удерживаться.

Немного прохладнее может быть 7 сентября на северо-востоке в дневные часы. Ведь если везде +22…+27, на юге +25…+30, то на северо-востоке +19…+24, немного ниже температуры. 8−9 сентября ночи еще прохладнее: +8…+14, но на побережье морей до +18 градусов. В дневные часы стабильно остается +23…+27. На северо-востоке и востоке страны ночью +15 градусов, а в дневные часы +17…+23. Если одеваться соответственно, то довольно комфортная такая сентябрьская погода. Такой будет ситуация до конца недели, возможно, даже в начале следующей недели. Мы постоянно будем под влиянием этого мощного антициклона с запада, высокого атмосферного давления. Поэтому и без осадков.

Киев и Киевская область, в принципе, так же. Осадков в течение ближайших пяти дней не ожидаем. Будет преобладать погода без осадков, с переменной, местами небольшой облачностью. То есть в дневные часы больше солнечных прояснений. Но ночью температура около +14 градусов ближайшие 3 суток, а затем немного снизится до +10…+12. В дневные часы значения будут колебаться в пределах +23…+26. Теплее всего будет 6 сентября: +26, затем +23 ожидается 7 сентября, +24. То есть без сильных колебаний каких-то. Так что довольно все спокойно и монотонно пока что.

В целом сентябрь по среднемесячным показателям, как мы прогнозировали, может быть на 1−2 градуса выше климатической нормы. По предварительному прогнозу, который есть на сегодня, в течение первой половины сентября Украина будет находиться под влиянием высокого давления, то есть антициклон преимущественно будет влиять. Возможно, погода немножечко будет чередоваться, но в целом будет преобладать поле повышенного давления, что обеспечит нам такую спокойную погоду без осадков, и температурные показатели будут довольно комфортные".