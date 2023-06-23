Ждите, скоро будет ливень. Метеоролог — о погоде на следующей неделе, а также о штормовых предупреждениях, опасных явлениях и желанных +20 23 июня, 18:10 NV Премиум В Укргидрометцентре рассказали об изменчивой погоде в ближайшую неделю (Фото:Dmytro Tolmachov / Alamy via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует погоду в последние дни июня и в начале июля.

— Расскажите о погоде на следующей неделе — какую ожидаете синоптическую ситуацию, и продолжит ли удерживаться нынешнее тепло?

— Уже начиная с этих выходных, с воскресенья будет неустойчивая погода, будут чередования с дождливой погодой. Грозовые дожди, местами град, шквалы. Будет меньше солнечных дней, чем, например, на этой неделе. И температура несколько снизится. Будут более комфортные значения, потому что сейчас во многих областях фиксируется даже немножечко выше +30. Так вот, будет немного ниже. Тепло, в принципе, остается.

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25−26 июня будет удерживаться неустойчивая погода, как я уже сказала, ночью местами, а днем по всей территории Украины грозовые дожди. В понедельник в западных областях уже без осадков. То есть, атмосферный фронт, зона осадков будет перемещаться с запада на восток — классическое перемещение воздушных потоков, атмосферных фронтов для северного полушария. Такие потоки будут над Украиной в течение следующей недели, и, соответственно, эти фронтальные системы будут приносить время от времени осадки.

Температура в эти дни, в начале недели ночью +15…+20, в западных областях +11…+16, немного ниже. А днем в Украине +21…+26. Теплее будет на юге и на востоке, там более +30 градусов.

А у нас (на севере) температура уже несколько снизится с воскресенья, и мы это почувствуем. Более комфортная погода будет. 27 июня здесь без осадков, преимущественно. Перерыв такой вроде будет. То есть один фронт отойдет 26-го числа в восточном направлении, потом перерыв, поэтому, 27-го июня преимущественно без осадков. Только в западных, в Житомирской и Винницкой областях с запада новый атмосферный фронт будет в это время приближаться, и там уже днем ожидаем кратковременные дожди и грозы.

Ну и это летний период, поэтому дожди будут преимущественно ливневого характера, но кратковременные: прошли, и снова солнышко вышло. 28-го июня ночью у нас в западных областях, северных, также в Винницкой, Черкасской, а днем практически по всей территории Украины, опять же, кратковременные дожди и грозы. Как видите, атмосферный фронт будет смещаться дальше в центральные области. И днем 28-го уже практически вся территория будет под его влиянием. Но, скорее всего, на западе его действие уже будет постепенно прекращаться.

Температура в эти дни будет похожей, как и в начале недели. В южной части +15…+21, днем +25…+31, а остальные территории — ночью +11…+17, в дневные часы 27 числа еще до +26 градусов, а уже 28-го даже +18…+24. То есть 28 июня самый прохладный будет день в ближайшее время.

— Сколько градусов в это время будет в Киеве ?

— В Киеве будет около +20 в дневные часы, по предварительным расчетам. И если Киев рассматривать на следующие 5 суток, то ежедневно температура будет немножко снижаться. Завтра +29 в Киеве, потом +23 в течение двух дней, затем +24, а там на 28 июня вообще около +20. Ночная температура ощутимых изменений не претерпит, в ночные часы остается довольно такая комфортная температура: до 26-го около +18…+19 ночью, а 27−29 июня около +14, а потом снова повышение температуры.

В дальнейшем, 29−30 июня днем уже преимущественно без осадков, более спокойная будет погодная ситуация. Ночью температура +13…+19, днем +21…+27, в южных 30 июня и в центральных областях до +32. То есть снова температура начнет повышаться.





— А когда будет дождливо в Киеве и Киевской области в течение ближайшей недели ?

— Там почти каждый день будут какие-то дожди. Киевская область большая, и там почти каждый день осадки. Если смотреть на 25−26 июня, то ночью местами, а днем по всей Киевской области у нас ожидаются грозовые дожди. 27 июня, как я говорила, такой перерыв у нас будет, и для Киевщины в частности. Ведь с запада начнет поступать новый атмосферный фронт, и в дневные часы 27-го числа он еще Киевской области не достигнет, поэтому в этот день в Киеве предварительно без осадков. А 28-го ночью снова кратковременные дожди и грозы.





— Где прежде всего ждать более резких колебаний температуры, или каких-то стихий — грозы, шквалов и так далее?

— На западе Украины завтра, и на это стоит обратить внимание. 24 июня во всех западных областях грозы, местами град, шквалы, 15−20 м/с.

Этот фронт будет проходить довольно активно, поэтому западным областям надо приготовиться именно на выходные.

— На Киевщине самая низкая дневная температура будет 28 июня — +20, а в других областях? Где будут самые низкие дневные температуры?

— Для каждого региона свои минимальные показатели в дневные часы… На западе уже 24 июня будет +21…+23 градуса. 25-го числа там осадков будет меньше, температура будет оставаться на уровне +22…+24 градуса. Довольно комфортная погода. 27-го июня +20…+22 градуса в регионе. В остальных областях теплее. На юге до +30. 28 июня в западных областях в течение ближайшей недели будет прохладнее всего: +19…+21, в северных областях +19…+20. В центральных +20…+23, ближе к югу +29…+30.





— Можем ли заглянуть, каким будет начало июля?

— Пока на весь июль официального прогноза нет, но первые дни июля, в общем, чем-то сильно отличаться не будут. Но по предварительным прогнозам, 1-го числа могут быть в западных областях эти кратковременные дожди, но уже более локальные, а 2 июля, по имеющимся расчетам, усиливается поле повышенного давления, и осадки должны прекращаться. В начале июля их уже будет меньше.

Советую следить за нашими штормовыми предупреждениями и объявлениями об опасных метеорологических явлениях. Информация на сайте [Укргидрометцентра] ежедневно обновляется. Это важно. Погода переменчива и неустойчива, поэтому стоит следить, где именно, когда и что может быть из опасных явлений.