«Тепла станет меньше». Синоптик рассказала про изменение погоды в ближайшие дни
Переменчивый и капризный март (Фото:Dzarek / depositphotos)
Самый изменчивый и капризный месяц весны — март, опять удивит нас переменами погоды.
С начала весны мы уже ощутили борьбу двух сезонов. На всей территории Украины происходит погодный калейдоскоп из дождей, мокрого снега, штормового воздуха и солнца, которое, к сожалению, появляется еще очень редко. Очередные изменения погоды будут происходить и в выходные дни. Об этом на своей странице в facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Дожди, порой даже сильные, ожидаются завтра, 11 марта, в Украине.
Циклон с атмосферными фронтами предопределят практически повсюду влажную ветреную погоду.
Завтра будет тепло, +10+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7+11 градусов.
В воскресенье, 12-го марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3+8 градусов.
Выбирайте сами — теплый дождь с ветром или холодные солнечные прояснения)
В Киеве завтра погода — дождливая, ветреная, направление ветра — юго-восточное с переходом в воскресенье на северо-западное.
Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов".