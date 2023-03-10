«Тепла станет меньше». Синоптик рассказала про изменение погоды в ближайшие дни 10 марта, 14:46 Переменчивый и капризный март (Фото:Dzarek / depositphotos)

Самый изменчивый и капризный месяц весны — март, опять удивит нас переменами погоды.

С начала весны мы уже ощутили борьбу двух сезонов. На всей территории Украины происходит погодный калейдоскоп из дождей, мокрого снега, штормового воздуха и солнца, которое, к сожалению, появляется еще очень редко. Очередные изменения погоды будут происходить и в выходные дни. Об этом на своей странице в facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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«Дожди, порой даже сильные, ожидаются завтра, 11 марта, в Украине.

Циклон с атмосферными фронтами предопределят практически повсюду влажную ветреную погоду.

Завтра будет тепло, +10+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7+11 градусов.

В воскресенье, 12-го марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3+8 градусов.

Выбирайте сами — теплый дождь с ветром или холодные солнечные прояснения)

В Киеве завтра погода — дождливая, ветреная, направление ветра — юго-восточное с переходом в воскресенье на северо-западное.

Температура воздуха 11 марта ожидается в пределах +7+9 градусов, в воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов".