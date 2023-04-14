Температурные контрасты. Синоптик предупредила о похолодании, ветре и дождях со снегом в канун Пасхи 14 апреля, 15:31 Ненастье в канун Пасхи (Фото:IndividualOne / depositphotos)

В преддверии Пасхи погода решила капризничать по полной программе.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о непогоде накануне Пасхи и успокоила тем, что на сам праздник в большинстве областей Украины потеплеет.

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«В канун Пасхи, 15 апреля, в Украине будут наблюдаться значительные температурные контрасты.

Взгляните сами!

От ночных +2+4 градусов на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине до дневных +20+22 градусов в Крыму!

Детальнее о градусах.

15 апреля самой теплой ожидается погода в южной части Украины и в прикарпатских областях, в течение дня +15+20, в Крыму до +22 градусов.

Самой холодной окажется северная часть Украины и северо-восток, а также Волынь и Ровенщина — в течение дня +4+8 градусов.

На остальной территории Украины +10+13 градусов.

Дожди завтра предполагаются в западных областях, в Житомирской и Винницкой областях.

Дождь, местами с мокрым снегом! ожидаются в субботу в Харьковской, Луганщине, Полтавщине.

На остальной территории Украины без осадков.

Характерная особенность завтрашнего дня — сильный ветер!

Порывы юго-восточного ветра будут порой достигать штормовых значений, 15−20 метров в секунду. Обратите внимание!

В Киеве 15 апреля будет сильный ветер, холодяк, днем +6+8 градусов. Но хоть без дождя. Одевайтесь тепло, плотно.

К Пасхе в Украине, к счастью, везде потеплеет, днем ожидается +12+16 градусов, на западе и юге +14+18, на Закарпатье и крайнем юге до +20 градусов.

Дожди на Пасху возможны ночью в северных областях (но маленькие совершенно) и днем местами в западной части.

В большинстве областей Украины 16 апреля погода будет теплой и сухой".