Штормовое предупреждение. В каких областях завтра ожидаются опасные метеорологические явления 23 мая, 17:38 В Украине штормовое предупреждение (Фото:Chalabala / depositphotos)

Неустойчивая атмосфера, о которой ранее предупреждали синоптики, завтра преподнесет сюрприз в виде грозовых дождей в нескольких областях.

По информации Укргидрометцентра, на завтра, 24 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили, что в среду, в течение дня дожди и грозы накроют южные, восточные, Днепропетровскую и Закарпатскую области. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

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Фото: Укргидрометцентр / facebook

Также синоптики предупредили о том, что в ближайшие дни на всей территории Украины будет мокрая погода. Большинство украинцев услышит типичные весенние майские грозы. Главное не перепутать их со взрывами и не испугаться.

Итак, дожди с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются в большинстве областей нашей страны. Только на западе сохранится преимущественно сухая погода.

Радует то, что температура воздуха при этом останется без существенных изменений. По данным синоптиков, ночью ее средние показатели будут +11+16 градусов, на западе свежее, +6+12 градусов. Днем температура воздуха по всей территории страны поднимется до показателей в +20+26 градусов.

Укргидрометцентр не прогнозирует сильный ветер, но во время гроз возможны шквалы до 15−20 м/с.