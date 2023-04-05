Штормовое предупреждение. Две области под сильными осадками и с гололедицей 5 апреля, 10:18 Осадки и штормовое предупреждение (Фото:Vlad Chețan/pexels)

Сегодня осадки, о которых уже предупреждали ранее синоптики, станут сильнее в двух областях.

Синоптики Укргидрометцентра, на странице в facebook, предупредили об опасных метеорологических явлениях в двух областях Украины.

«5 апреля в Житомирской и Винницкой областях сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. І уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц».

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По информации синоптиков, в других регионах Украины ожидаются дожди. Не будет их только на северо-востоке. Средняя дневная температура воздуха +13+18 градусов. В трех областях: Киевской, Черкасской, Одесской — немного прохладнее +7+12 градусов.

Ветер северный, северо-восточный, 7−12 м/с, в восточных и южных областях местами с порывами до 15−20 м/с.

Сегодня всем следует поберечь себя. По возможности лучше не выезжать на дороги на собственном авто, особенно жителям областей, где объявлено штормовое предупреждение, стоит выходить на улицу с зонтиками, не ходить под балконами жилых домов и под бордами с рекламой.

Фото: Укргидрометцентр / facebook