Циклон и осадки. В нескольких областях объявили штормовое предупреждение и резкое изменение температуры 20 февраля, 11:42 Циклон с сильным ветром и осадками (Фото:Dubova / depositphotos)

Неоднородная температура и выпадение осадков — в последнюю неделю февраля нужно быть готовыми к нестабильной погоде.

Уже с 20 февраля во многих областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Сильный порывистый ветер ожидается в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Киевляне, поторопившиеся снять зимнюю куртку, сегодня с утра также прочувствовали пронизывающие порывы ветра.

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В ночь на 21 февраля циклон распространит по всей территории Украины дождь и мокрый снег. С 23−24 февраля атмосферное давление повысится. Теплее всего будет в западных и южных областях, на востоке наоборот — в ночное время температура воздуха там может упасть аж до -10 градусов. Пережидаем циклон с надеждой на мартовское солнце.

В Киеве порывистый ветер, дожди, мокрый снег и солнце будут чередоваться до выходных. Дневная температура от -1 до +6 градусов, ночная от -5 до +2 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре до выходных переменная облачность, солнце обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура от -1 до +7 градусов, ночная -6 до +1 градуса.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове морозные солнечные дни, мокрый снег с дождем и переменная облачность. Дневная температура от -4 до +5 градусов, ночная от 0 до -12 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе циклон проявится в виде нескольких дождливых дней и переменной облачности. Дневная температура от +2 до +14 градусов, ночная от 0 до +4 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове до выходных преимущественно пасмурные дни, дожди и переменная облачность. Дневная температура от +6 до +10 градусов, ночная от -1 до +4 градусов.

Фото: Погода на месяц во Львове / gismeteo