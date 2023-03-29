Штормовое предупреждение. Какие области обойдет стороной сильный ветер

29 марта, 10:27
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В Украине штормовое предупреждение (Фото:Ankhesenamun / unsplash)

В Украине штормовое предупреждение (Фото:Ankhesenamun / unsplash)

Сегодня, 29 марта, циклон еще бушует на территории Украины, пугая снегом и сильным ветром.

В связи с опасными метеорологическими явлениями на большей части Украины, синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

«29 марта ночью и утром в Украине, кроме востока, порывы ветра 15−20 м/с.

Видео дня

Первый уровень опасности.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц".

Какие области не затронет сильный ветер

Первый уровень опасности объявлен на большей части Украины, но есть области, которые это погодное явление обойдет стороной.

Области, на которые не распространяется штормовое предупреждение

Днепропетровская

Харьковская

Запорожская

Донецкая

Луганская

АР Крым

В связи со сложными погодными условиями необходимо быть особенно внимательными на дорогах, по возможности, воздержаться сегодня от выездов на автомобиле и обязательно утеплиться. Спрятанные многими зимние вещи сегодня пригодятся как нельзя лучше.

Укгидрометцентр / facebook
Фото: Укгидрометцентр / facebook

Ранее, специально для NV, синоптик разъяснила причину похолодания и рассказала, когда можно рассчитывать на потепление.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода Штормовое предупреждение

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