Дожди и грозы. В Украину с 27 июня придут осадки, температура до +34 27 июня, 03:00 2417 Цей матеріал також доступний українською Craig Whitehead / Unsplash С 27 июня в Украину придут осадки, температура до +34. Craig Whitehead / Unsplash

Прогноз погоды в Украине — на большей части территории дожди, но по-прежнему тепло. В Киеве температура до +30.

Погода в Украине 27 июня, в четверг, будет дождливой, также возможны грозы. Осадки ожидаются в большинстве областей. Хорошая и солнечная погода сохранится только в восточных и части южных областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, во Львове в четверг ожидаются осадки — дожди и грозы. Температура воздуха ночью +18… +20 тепла, днем +26… +28.

Погода в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

В Одессе 26 июня ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается от 19 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до +33.

В Днепре в ближайшие сутки обещают жаркую и ясную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18 градусов выше нуля, днем прогнозируют +32… +34.

Погода в Харькове будет теплой и солнечной. Столбики термометров ночью покажут 15−17 градусов тепла, днем 31 градус выше нуля.

В Карпатах 27 июня синоптики обещают дожди и грозы. Воздух ночью должен прогреться до 17−19 градусов тепла, днем 28−30 градусов выше нуля.

Погода в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве 27 июня будет дождливая, возможны грозы. Температура ночью +18… +20 тепла, днем +28… +30 тепла.