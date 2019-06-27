Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Дожди и грозы. В Украину с 27 июня придут осадки, температура до +34

27 июня, 03:00
2417
Цей матеріал також доступний українською

Craig Whitehead / Unsplash

С 27 июня в Украину придут осадки, температура до +34.

Прогноз погоды в Украине — на большей части территории дожди, но по-прежнему тепло. В Киеве температура до +30.

Погода в Украине 27 июня, в четверг, будет дождливой, также возможны грозы. Осадки ожидаются в большинстве областей. Хорошая и солнечная погода сохранится только в восточных и части южных областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, во Львове в четверг ожидаются осадки — дожди и грозы. Температура воздуха ночью +18… +20 тепла, днем +26… +28.

Погода в Украине.
Погода в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

В Одессе 26 июня ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается от 19 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до +33.

В Днепре в ближайшие сутки обещают жаркую и ясную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18 градусов выше нуля, днем прогнозируют +32… +34.

Погода в Харькове будет теплой и солнечной. Столбики термометров ночью покажут 15−17 градусов тепла, днем 31 градус выше нуля.

В Карпатах 27 июня синоптики обещают дожди и грозы. Воздух ночью должен прогреться до 17−19 градусов тепла, днем 28−30 градусов выше нуля.

Погода в Киеве.
Погода в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве 27 июня будет дождливая, возможны грозы. Температура ночью +18… +20 тепла, днем +28… +30 тепла.

Теги:   Погода

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Футбол

Сегодня, 14:30

img
Определился еще один полуфиналист Копа Америка
События

Сегодня, 13:05

img
Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе
Геополитика

Сегодня, 09:45

img
Посягательство на суверенитет Украины. Волкер прокомментировал ноту России об украинских моряках

ТОП 3

События

Сегодня, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
9774
События

Вчера, 05:24

img
Что происходит в Станице Луганской с началом отхода войск?
7617
События

Сегодня, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
5680

Новости Одессы

img
Буллинг или подарок педофилам? Одесская школа выложила персональные данные учеников
img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)