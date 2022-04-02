Недолгое потепление. Синоптики прогнозируют повышение температуры и дождливую погоду 2 апреля, 08:31 Цей матеріал також доступний українською В середине следующей недели прогнозируют потепление (Фото:Daiga Ellaby on Unsplash)

Синоптики предупреждают о переменчивой погоде со скачками температур и продолжительными осадками.

В большинстве областей Украины ожидается дождливая неделя с резкими перепадами температур. Потепление прогнозируют в четверг, 7 апреля, однако оно продлится недолго.

Видео дня

Киев

В столице 7 апреля температура поднимется до +17 °C днем и +5 °C ночью, день будет облачный, но без осадков. Уже в пятницу снова похолодает до +11 °C и ожидают дожди.

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове, где в воскресенье ожидается мокрый снег, в четверг будет +15 °C, обещают небольшой дождь. Дальше температура снова снизится до +7 °C в дневное время.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове четверг станет самым теплым днем месяца, с температурой +18 °C днем и +7 °C ночью. К концу недели дождей станет меньше и следующая неделя будет без осадков.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе потеплеет в пятницу, 8 апреля, до температуры +14 °C днем и +9 °C ночью. На следующей неделе температура немного снизится, но останется стабильной.

Погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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