Недолгое потепление. Синоптики прогнозируют повышение температуры и дождливую погоду
В середине следующей недели прогнозируют потепление (Фото:Daiga Ellaby on Unsplash)
Синоптики предупреждают о переменчивой погоде со скачками температур и продолжительными осадками.
В большинстве областей Украины ожидается дождливая неделя с резкими перепадами температур. Потепление прогнозируют в четверг, 7 апреля, однако оно продлится недолго.
Киев
В столице 7 апреля температура поднимется до +17 °C днем и +5 °C ночью, день будет облачный, но без осадков. Уже в пятницу снова похолодает до +11 °C и ожидают дожди.
Львов
Во Львове, где в воскресенье ожидается мокрый снег, в четверг будет +15 °C, обещают небольшой дождь. Дальше температура снова снизится до +7 °C в дневное время.
Харьков
В Харькове четверг станет самым теплым днем месяца, с температурой +18 °C днем и +7 °C ночью. К концу недели дождей станет меньше и следующая неделя будет без осадков.
Одесса
В Одессе потеплеет в пятницу, 8 апреля, до температуры +14 °C днем и +9 °C ночью. На следующей неделе температура немного снизится, но останется стабильной.
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