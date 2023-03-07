Бурные будни. Резкое повышение температуры и снег с дождем — где перепады погоды ощутятся сильнее всего 7 марта, 11:18 Будние дни на этой неделе будут преимущественно пасмурными (Фото:ROMAN ODINTSOV / Pexels)

Постепенное потепление неизбежно, на этой неделе придет с мокрым снегом и дождями.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине на этой неделе до выходных дней будет переменчивой. Температура воздуха 8 марта резко поднимется почти на всей территории страны, но полноценно насладиться теплом многим помешают обильные осадки в виде дождя, мокрого снега, к которым присоединится сильный ветер. Уже в южной части страны ожидается дневная температура от 9 до 14 градусов тепла.

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8 марта в Украине, кроме южной части и большинства центральных областей, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Карпатском регионе умеренные осадки. Ночная температура от +4 до -3 градусов, дневная от 7 до 14 градусов тепла.

9 марта в западных, северных областях мокрый снег и дождь. На остальной территории страны небольшой дождь, в южных (ночью и в центральных) областях без существенных осадков. Ночная температура от +2 до — 3 градуса, дневная от 1 до 6 градусов тепла. На Закарпатье и в большинстве центральных областей плюс 7−12 градусов, в южных и восточных областях ночная температура 3−8 градусов тепла, дневная 11−16 градусов.

10 марта в западных, северных областях ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночная температура от +2 градусов до -3 градусов, дневная 1−7 градусов тепла. На остальной территории дождь. Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве центральных областей без существенных осадков. Ночная температура 1−7 градусов тепла, дневная в центральных областях 6−12 градусов, в южных и восточных областях 10−15 градусов тепла.

Фото: Укргідрометцентр / facebook