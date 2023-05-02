Переменчивый май. Куда в ближайшие дни придут дожди вместе с похолоданием

2 мая, 11:02
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Похолодание во второй половине недели (Фото:Brett Sayles/pexels)

Похолодание во второй половине недели (Фото:Brett Sayles/pexels)

Май начался с ночных заморозков и достаточно теплой дневной погоды, но уже ближе к концу недели она испортится, а температура воздуха в большинстве областей снизится.

Температура воздуха начнет снижаться во второй половине первой недели мая, а с 6 по 10 мая в стране вообще ожидается аномальное для этого месяца похолодание, но синоптики прогнозируют, что до середины месяца пройдут все самые холодные дни, и температура воздуха начнет постепенно расти с каждым днем.

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В Киеве с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +11 градусов, ночная +5 градусов. В этот промежуток времени ожидаются два пасмурных дня, в один из них будет дождь.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +12 градусов, ночная +5 градусов. В этот промежуток времени ожидаются три пасмурных дня, в один из них будет дождь.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +12 градусов, ночная +6 градусов. В этот промежуток времени ожидаются четыре пасмурных дня, в два из них будет дождь.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +8 градусов, ночная +1 градус. В этот промежуток времени ожидаются два пасмурных дня с дождями.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +12 градусов, ночная +9 градусов. В этот промежуток времени ожидаются четыре пасмурных дня, в три из них будут дожди.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Похолодание Прогноз погоды Погода погода в Украине

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