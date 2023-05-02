Переменчивый май. Куда в ближайшие дни придут дожди вместе с похолоданием
Похолодание во второй половине недели (Фото:Brett Sayles/pexels)
Май начался с ночных заморозков и достаточно теплой дневной погоды, но уже ближе к концу недели она испортится, а температура воздуха в большинстве областей снизится.
Температура воздуха начнет снижаться во второй половине первой недели мая, а с 6 по 10 мая в стране вообще ожидается аномальное для этого месяца похолодание, но синоптики прогнозируют, что до середины месяца пройдут все самые холодные дни, и температура воздуха начнет постепенно расти с каждым днем.
В Киеве с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +11 градусов, ночная +5 градусов. В этот промежуток времени ожидаются два пасмурных дня, в один из них будет дождь.
В Харькове с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +12 градусов, ночная +5 градусов. В этот промежуток времени ожидаются три пасмурных дня, в один из них будет дождь.
В Днепре с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +12 градусов, ночная +6 градусов. В этот промежуток времени ожидаются четыре пасмурных дня, в два из них будет дождь.
Во Львове с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +8 градусов, ночная +1 градус. В этот промежуток времени ожидаются два пасмурных дня с дождями.
В Одессе с 6 по 10 мая самая низкая дневная температура будет +12 градусов, ночная +9 градусов. В этот промежуток времени ожидаются четыре пасмурных дня, в три из них будут дожди.