Пора менять резину на автомобилях. Синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14 ноября, 15:29
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Погода в Украине — синоптикиня предупредила о похолодании (Фото:Pexels.com)

Погода в Украине — синоптикиня предупредила о похолодании (Фото:Pexels.com)

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда готовиться к резкому похолоданию в стране.

В течение недели в Украине ожидается резкое похолодание и снег с морозом. Синоптик Наталья Диденко уточнила, какой погода будет в разных областях Украины и когда ударят резкие морозы.

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«Вторник в Украине будет сухим и даже солнечным. Если туман не прикроет. Температура воздуха уже низкая, но не везде. Но этот завтрашний день надо ценить, потому что в среду-четверг-пятницу в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса», ― предупреждает Диденко.

В течение дня 15 ноября по Украине ожидается +3+8 градусов, в западных областях и в южной части ожидается ощутимое потепление ― +9+14 градусов днем.

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В Киеве 15 ноября ожидается комфортная погода ― без осадков, с солнцем, хотя и холодновато. Днем максимально до +7 градусов.

Во время похолодания ожидается мороз даже днем, может выпасть снег.

«Градусы направятся к „минусам“ даже в дневные часы, атмосферные фронты принесут осадки — дожди будут постепенно переходить в мокрый снег», — уточняет синоптикиня.

В начале недели она рекомендует проверить теплые вещи и подготовиться к морозу.

«Уважаемые водители! Быстро на СТО или в родные гаражи — менять резину на автомобилях. Не медлите, пожалуйста. Короткий итог: завтра — сухо и холодно, с послезавтра, со среды — дождь, мокрый снег и еще холоднее», — резюмировала она.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Прогноз погоды Погода Наталья Диденко

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