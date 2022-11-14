Пора менять резину на автомобилях. Синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 14 ноября, 15:29 Погода в Украине — синоптикиня предупредила о похолодании (Фото:Pexels.com)

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда готовиться к резкому похолоданию в стране.



В течение недели в Украине ожидается резкое похолодание и снег с морозом. Синоптик Наталья Диденко уточнила, какой погода будет в разных областях Украины и когда ударят резкие морозы.

Видео дня

«Вторник в Украине будет сухим и даже солнечным. Если туман не прикроет. Температура воздуха уже низкая, но не везде. Но этот завтрашний день надо ценить, потому что в среду-четверг-пятницу в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса», ― предупреждает Диденко.

В течение дня 15 ноября по Украине ожидается +3+8 градусов, в западных областях и в южной части ожидается ощутимое потепление ― +9+14 градусов днем.

В Киеве 15 ноября ожидается комфортная погода ― без осадков, с солнцем, хотя и холодновато. Днем максимально до +7 градусов.

Во время похолодания ожидается мороз даже днем, может выпасть снег.

«Градусы направятся к „минусам“ даже в дневные часы, атмосферные фронты принесут осадки — дожди будут постепенно переходить в мокрый снег», — уточняет синоптикиня.

В начале недели она рекомендует проверить теплые вещи и подготовиться к морозу.

«Уважаемые водители! Быстро на СТО или в родные гаражи — менять резину на автомобилях. Не медлите, пожалуйста. Короткий итог: завтра — сухо и холодно, с послезавтра, со среды — дождь, мокрый снег и еще холоднее», — резюмировала она.