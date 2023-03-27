Бурная неделя. Синоптики рассказали, где погодные условия будут особенно сложными 27 марта, 17:02 Приближается циклон с атмосферными фронтами (Фото:vitalytitov / depositphotos)

По прогнозу синоптиков, аномальное тепло на текущей неделе, сменит циклон с атмосферными фронтами.

На всей территории Украины ожидается существенное похолодание с дождями, в некоторых регионах с мокрым снегом и формированием временного снежного покрова, а также сильным ветром.

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Какая погода в Украине будет в понедельник 27 марта

На большей части территории Украины будут господствовать тёплые воздушные массы с юга. Ночью температура воздуха +3+9 градусов, днём +10+16 градусов, в центральных, южных восточных областях местами +17+19 градусов. Ночью на Левобережье пройдут умеренные дожди, днём в западной части ожидаются умеренные, местами значительные дожди; в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный / юго-западный, 7 — 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Какая погода в Украине будет во вторник 28 марта

Ожидаются сложные погодные условия. В западных областях ночью значительные осадки в виде дождя со снегом, днём небольшой мокрый снег, снежная крупа. На остальной территории Украины днём дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях вечером дождь со снегом. Ветер на Левобережье Украины юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 9 — 14 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с, в западных областях, днём также в Одесской и Николаевской областях местами усиление до 21 — 24 м/с. В Карпатах сильный мокрый снег, метели, порывы ветра до 30 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток от -2 до +3 градусов. На остальной территории ночью +5+10 градусов, днём +11+17 градусов, в Киевской и местами центральных областях во второй половине дня резкое понижение температуры: -1+5 градусов.

Какая погода в Украине будет в среду 29 марта

В среду, 29 марта, ночью ожидается дождь на востоке страны, а также снег и мокрый снег в северных областях. Днём небольшой мокрый снег возможен в северных и западных областях. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, местами в Украине порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -4+2 градусов, днём -1+4 градусов, на крайнем востоке и в Приазовье +2+7 градусов. В Карпатах ночью -12−7 градусов, днём -6−1 градусов.

Какая погода в Украине будет в четверг 30 марта

Под влиянием барического гребня, существенных осадков не ожидается, только на крайнем востоке и крайнем западе страны пройдёт дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью -6−1 градус, днём +3+9 градусов. В Карпатах ночью около -12 градусов, днём -1+4 градусов.

Какая погода в Украине будет в пятницу 31 марта

В пятницу, 31 марта, начнётся постепенное повышение температуры. В западных, северных и центральных регионах днём пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2+4 градусов, днём +5+10 градусов, в южных и западных областях +11+13 градусов.

Какая погода в Украине будет на выходных 1−2 апреля

Новый виток циклонической деятельности приведёт к дождливой погоде в большинстве областей Украины. При этом, температурный фон ожидается на достаточно высоких показателях, превышая норму на 2- 4 градуса. Ожидается существенное потепление в ночные часы.