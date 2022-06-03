В Украине резко похолодает. Синоптики предупредили о скором снижении температуры

3 июня, 20:13
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В большинстве регионов температура существенно снизится в воскресенье (Фото:Lucas Pezeta)

В большинстве регионов температура существенно снизится в воскресенье (Фото:Lucas Pezeta)

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Украине погода вернется к весенним показателям, однако похолодание продлится недолго.

Погода принесет похолодание в конце текущей недели. В большинстве регионов температура существенно снизится в воскресенье, 5 июня. Так, в Киеве летние +23 °C сменятся показателями +17 °C днем и +15 °C ночью. Следующее подобное похолодание ожидают в выходные 11 и 12 июня.

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Во Львове и области также произойдут изменения погоды, в воскресенье температура достигнет +18 °C днем и +13 °C ночью.

В южные области страны похолодание придет несколько позже. В Одессе снижение температур прогнозируют в понедельник, 6 июня, до +17 °C, а также сильный дождь и порывистый ветер до 11 м/с. Харьковскую, Донецкую и Луганскую области похолодание ждет уже в следующие субботу и воскресенье, 11 и 12 июня.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода

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