Дожди отступят. Когда в Украине резко изменится погода 4 августа, 11:22 В ближайшее время погода в Украине резко изменится (Фото:unsplash)

В последнее время в большинстве областей Украины дождливая погода с сильными ливнями и порывами ветра.

Вскоре на территории Украины прекратятся осадки, а показатели температуры станут существенно выше. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин. Он отметил, что уже 6 августа в большинстве областей дождливая погода начнет отступать.

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Такая погода будет продолжаться до 14 числа. Лишь в определенные дни в некоторых регионах могут пройти небольшие дожди.

Погода на август в Киеве

До конца месяца осадки в столице будут ожидаться еще около девяти раз. Температура днем будет доходить до +35 градусов, но в последние две недели лета погода будет более умеренной.

Погода на август в Киеве / Фото: gismeteo.ua

Погода на август в Харькове

Как и в Киеве, в Харькове будет наблюдаться вероятность осадков, но не ежедневных. В самые жаркие дни температура будет достигать +33 градусов.

Погода на август в Харькове / Фото: gismeteo.ua

Погода на август в Днепре

В ближайшее время в Днепре будет жарко, пасмурно, а иногда с осадками. К примеру, 4 и 5 августа просматриваются сильные грозы.

Погода в Днепре на август / Фото: gismeteo.ua

Погода на август в Одессе.

Погода на август в Одессе / Фото: gismeteo.ua

Погода на август во Львове

В ближайшие две недели в Одессе дождей не предполагается, в отличие от солнечных жарких и ясных дней.

По сравнению с другими городами, во Львове вероятность попасть под дождь будет несколько выше. К концу лета температура воздуха в городе будет колебаться преимущественно от 27 до 31 градуса.

Погода на август во Львове / Фото: gismeteo.ua

Напомним, ранее мы рассказывали, как долго продержится летняя погода в Украине.

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