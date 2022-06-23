До конца недели украинцев ждет резкое изменение погоды
Погода в Украине на выходные (Фото:djandre77 / depositphotos)
Погода в средних и высоких широтах очень часто подвергается резким изменениям. Так, в Украине, до конца недели погода будет очень переменчивой.
С 23 до 26 июня по всей стране будет преобладать пасмурная погода с сильными ветрами и температурами ночью около +10…+15°С, днем около +16…+24°С. Облачность и обильные осадки наибольше затронут центральную Украину. Однако холодная погода будет перемещаться через всю страну.
Погода в Украине на выходных
Погода в субботу в Украине
Суббота, 25 июня, в Украине пройдет без осадков. Так, по данным Погода.Мета, минимальная температура воздуха составит +18°С — в Крыму, а максимальная +30°С — в Ужгороде. В Харькове, Черкассах, Николаеве и Симферополе ожидаются дожди. Во всех остальных регионах страны, кроме Закарпатской области, будет держаться пасмурная погода, с прояснениями.
Погода в воскресенье в Украине
В воскресенье, 26 июня в Украине будет пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха составит +18°С — в Донецке, а максимальная +30°С — в Ужгороде. В Чернигове, Житомире, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Черкассах, Кропивницком, Харькове, Днепре, Николаеве, Одессе, Запорожье, Донецке и Херсоне ожидаются дожди. Только в Киеве, Ровно и Симферополе будет пасмурно с прояснениями. Во всех остальных регионах страны будет держаться пасмурная погода, без осадков.
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