Греться осталось недолго. Синоптик предупредила о похолодании в Украине 7 сентября, 16:41 Какая будет погода в Украине до конца недели (Фото:Максим Торпан\kiev.informator)

Синоптикиня Наталья Диденко предупредила украинцев, чего ждать от погоды на территории страны с 8 по 11 сентября.

Погода в Киеве

«Советую завтрашний день, 8 сентября, максимально использовать для дел и прогулок на открытом воздухе. Ведь погода ожидается прекомфортная – сухо, солнечно (лишь бы смог не задымил горизонт) и приятно тепло, до +20 градусов, - рассказала эксперт, описывая погоду на четверг в Киеве. — Конечно, ночь, вечер, утро будут прохладными, если не холодными, однако дневное ласковое солнце компенсирует первые заморозки».

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На выходные 10-11 сентября в Киеве будут идти осенние дожди, а температура воздуха ощутимо снизится.

Погода на 8 сентября в Украине

В прикарпатских областях, в Одесской, Николаевской, в Кропивницком с районами, в Черкасской и Днепропетровщине местами пройдут небольшие дожди. В других регионах страны осадки не ожидаются. Температура воздуха в течение дня составит +17+22 градуса, на юго-западе и Закарпатье - +20+24 градуса.

Ночью температура воздуха существенно снизится – будет холодно. Также в некоторых местах задержатся заморозки.

Относительно погоды в Украине на выходные 10-11 сентября прогноз экспертки не солнечный:

«Ближе к выходным будет облачность увеличиваться, вероятность заморозков будет уменьшаться. 9-го сентября дожди и похолодание придут в западные области Украины, а 10-11 сентября осенняя синоптическая мокрая меланхолия распространится в восточном направлении».

Напомним, ранее Диденко дала общий прогноз погоды на осень 2022 года в Украине.

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