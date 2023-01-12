«Каждую минуту все меняется». Синоптик предупредила о резких перепадах погоды в январе 12 января, 17:52 Прогноз погоды на январь 2023 — когда ждать перепадов погоды (Фото:Pixabay.com)

Укргидрометцентр предупреждает, что по резкому потеплению на Крещение в январе могут ударить сильные морозы. Рассказываем, какая погода будет в январе 2023 года.

Сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала NV , в чем сложность определения погоды в январе 2023 и чего ждать украинцам до конца месяца.

Определяли погоду на долгие сроки тяжело и почти невозможно – эксперты могут пользоваться только ежегодными архивами, а зимой 2022-2023 в Украине аномальные перепады погоды. Поэтому метеорологи могут определять погоду только ориентировочно на небольшой срок.

Видео дня

В ближайшее время погода в Украине идет на повышение температуры. Это продлится во второй декаде января. На третью декаду января прогнозов пока нет, однако Укргидрометцентр не исключает ни морозные периоды, ни новое рекордное потепление.

«Сейчас именно в зимний период в нашем регионе очень ярко отражается эта тенденция изменения климата, когда такие резкие перепады могут быть и амплитуда колебания температур может быть очень существенной. Вот как сейчас начало января очень теплый, потом ощутимые морозы, и сейчас снова держим курс на потепление, когда снова могут быть нетипичные для января температурные значения, особенно в южных регионах. И такие колебания температур сейчас как раз характеризуют зимний период в Украине», – подчеркнула она.

Кроме того, синоптикиня сообщила, что ожидается возвращение холодных воздушных масс в Украину ― к этому теплые воздушные массы повлекли за собой аномальное потепление.

«Атмосферная циркуляция может снова вернуть холодные воздушные массы. На очень длительные периоды прогнозировать нет смысла, каждую минуту все меняется в атмосфере. Наиболее точный прогноз – на пять суток, а дальше общая тенденция. Пока это потепление», ― подчеркнула она.