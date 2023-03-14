Мартовские скачки. Синоптик предупредила о резких погодных изменениях и геомагнитных колебаниях 14 марта, 15:29 Резкие прыжки погоды в середине марта (Фото:jetcityimage2/depositphotos)

Погода в середине марта капризна, с резкими скачками температуры воздуха и атмосферного давления, которые заставляют силой обращать внимание на свое здоровье и менять планы.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала, кто больше других испытает значительные колебания природы 15 марта. Готовимся к очередному мартовскому скачку погоды, и помним — впереди тепло и жизнь.

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«К скачкам и изменениям мы всегда готовы, потому что всегда внимательно изучаем прогностическую синоптическую ситуацию.

15 марта как раз такие скачки больше всего почувствуют жители западных областей.

Сегодня самый теплый регион — западный, Львовщина.

А завтра та же Львовщина будет пиком холода. В пределах Украины, конечно. Вот такие контрасты!

Итак.

15 марта в западных областях Украины ожидается похолодание до дневных +4…+8 градусов после сегодняшних +12…+18 градусов! Придет атмосферный фронт, пойдет дождь и даже временами с мокрым снегом.

На остальной территории Украины в среду еще удержится теплая погода без осадков.

Температура воздуха в течение дня составит +9…+13 градусов.

Сильный штормовой сегодняшний ветер завтра несколько ослабнет, однако все равно будет порывистым периодически — можете положить в карман декоративный гламурный кирпич.

Очень внимательно выбирайте место парковки!

В Киеве 15 марта — сухо, ветрено, тепло, до +12 градусов.

В дальнейшем похолодание с запада сдвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующего снова потеплеет.

В субботу-воскресенье — сухая, в большинстве областей солнечная погода.

Кто интересуется — завтра магнитные бури!"

Карты температуры воздуха 14 и 15 марта

Фото: Наталья Диденко / facebook

Фото: Наталья Диденко / facebook