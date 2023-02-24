Резкая смена погоды: в Украине объявлено штормовое предупреждение 24 февраля, 18:03 Во время штормового ветра лучше держаться подальше от деревьев (Фото:bhati.gajendra / depositphotos)

Синоптики Укргидрометцентра сообщили о резком ухудшении погоды. Завтра, 25 февраля штормовой ветер накроет всю страну.

«25 февраля днем по Украине порывы ветра 15−20 м/c; на высокогорье Карпат 25−30 м/с, метель; днем в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь и мокрый снег».

Объявлен 1 уровень опасности.

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«Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц».

Напоминаем, во время штормовых порывов ветра лучше не находится на улице. Необходимо закрыть все окна дома, чтобы они не разбились. Если все же оказались на улице, держитесь подальше от высоких деревьев и рекламных бордов. Старайтесь не задерживаться под фонарями и возле металлических заборов.

Берегите себя и помните, погода скоро изменится в лучшую сторону и обязательно придет время, когда мы сможем спокойно находится в любом месте на территории всей нашей страны.

Фото: Укргидрометцентр / facebook