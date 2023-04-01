«Ветер будет повевать». Синоптик предупредила о быстром изменении погоды в ближайшее время 1 апреля, 05:31 Штормовые порывы ветра (Фото:Khamkéo Vilaysing / unsplash)

Апрель в Украине начнется с потепления, но впоследствии будет держать всех в тонусе с помощью изменчивой погоды.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о потеплении в выходные дни, и предупредила о резком изменении погоды уже с понедельника на следующей неделе.

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«Начало апреля придет в Украину с потеплением.

В субботу температура воздуха в большинстве областей будет составлять +10+15 градусов, на юге и Закарпатье местами до +16 градусов.

Только восточные области попадут в более холодную погоду, завтра там +5+9 градусов.

Ветер будет повевать с юга, а в восточной части Украины возможны его порывы к штормовым значениям, до 15−20 метров в секунду.

Дожди предусматриваются 1 апреля в западных, северных областях, плюс Виннитчина, вечером Одесщина, а в ближайшую ночь и завтра утром — на юге и востоке. (днем там осадки прекратятся).

В Киеве апрель придет теплым, до +15 градусов. Будут бегать тучи, во второй половине дня — местами дождь.

С понедельника большая часть Украины снова нырнет в похолодание и даже возможен мокрый снег. Лишь на востоке задержится теплая воздушная масса".